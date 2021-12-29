Український актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" і переможець "Танців з зірками" Артур Логай розчулив розслабленим домашнім фото в кріслі.

Як пише Politeka.net, в Instagram 28-річний Артур Логай опублікував підсумкове фото, вирішивши подякувати року, що минає, який став для нього дуже успішним. Як відомо, актор знявся в популярному серіалі, а також став переможцем танцювального проекту.

"Це я. З вдячністю дивлюся на минулий рік. А ви, за що можете подякувати 2021? Давайте разом в коментарях назбираємо чудесних подій з Вашого життя за цей рік", - звернувся Логай до шанувальників.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Також шанувальники стали хвалитися своїми досягненнями за минулий рік.

"Який чоловік", "Гарний ти хлопець", "Дивилася Танці з зірками. Завдяки цьому шоу я дізналася багато назв танців", «дуже красивий», «кращий український актор», "ти неймовірний", - пишуть користувачі Мережі.

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