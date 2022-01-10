Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею шоу "Холостячка", насолоджується відпочинком в Африці і не може стримати емоцій, щоб не поділитися враженнями з шанувальниками.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Злата Огневич розповіла про свою поїздку в Танзанію.

"Повернулася з Танзанії на Занзібар. Я хочу ще досліджувати Африку! Вже знаю, куди відправлюся, але це все пізніше. Зараз у мене перше знайомство і воно таке особливе! Даааа. Це було найвірнішим рішенням вибрати Африку для відпустки! Тут масштаб відчувається у всьому. Я ніби чую поклик давніх племен, він у всьому, в кожній деталі, кожному погляді місцевих жителів! До мурашок і непередаваного відчуття чогось дуже далекого, глибинного",-поділилася враженнями Злата.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Відмінного відпочинку Злата, насолоджуйся і отримуй найкращі емоції та враження. Мрії повинні збуватися!", "Новий образ в шоу Маска", "Яка ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала себе без фільтрів під час відпочинку: "Забила на все".

Як повідомляла Politeka, Огневич вийшла на зв'язок після "зникнення" в Африці: "перебуваю на дні...".

Також Politeka писала, що Огневич показала, як відпочиває в Африці: "рве на молекули...".