Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Злата Огневич розповіла про свою поїздку в Танзанію.
"Повернулася з Танзанії на Занзібар. Я хочу ще досліджувати Африку! Вже знаю, куди відправлюся, але це все пізніше. Зараз у мене перше знайомство і воно таке особливе! Даааа. Це було найвірнішим рішенням вибрати Африку для відпустки! Тут масштаб відчувається у всьому. Я ніби чую поклик давніх племен, він у всьому, в кожній деталі, кожному погляді місцевих жителів! До мурашок і непередаваного відчуття чогось дуже далекого, глибинного",-поділилася враженнями Злата.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Відмінного відпочинку Злата, насолоджуйся і отримуй найкращі емоції та враження. Мрії повинні збуватися!", "Новий образ в шоу Маска", "Яка ти красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Щасливого Дана Балана зняли в обіймах красивої блондинки, яку порівнюють з Кароль: "Рідні душі..."
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
Переможець "Холостячки", який кинув Злату Огневич, видав нову порцію одкровень: "Але не вірю в це..."
"Інша людина": Еллерт з новими зубами вразив перевтіленням, як став виглядати переможець "Холостячки"
Нагадаємо, що Злата Огневич показала себе без фільтрів під час відпочинку: "Забила на все".
Як повідомляла Politeka, Огневич вийшла на зв'язок після "зникнення" в Африці: "перебуваю на дні...".
Також Politeka писала, що Огневич показала, як відпочиває в Африці: "рве на молекули...".