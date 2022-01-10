Украинская певица Злата Огневич, которая была героиней шоу "Холостячка", наслаждается отдыхом в Африке и не может сдержать эмоций, чтобы не поделиться впечатлениями с поклонниками.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Злата Огневич рассказала о своей поездке в Танзанию.

«Вернулась из Танзании на Занзибар. Я хочу ещё исследовать Африку! Уже знаю, куда отправлюсь, но это всё позже. Сейчас у меня первое знакомство и оно такое особенное! Даааа. Это было самым верным решением выбрать Африку для отпуска! Здесь масштаб ощущается во всём. Я будто слышу зов давних племён, он во всём, в каждой детали, каждом взгляде местных жителей! До мурашек и непередаваемого ощущения чего-то очень далёкого, глубинного», - поделилась впечатлениями Злата.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Отличного отдыха Злата, наслаждайся и получай самые лучшие эмоции и впечатления. Мечты должны сбываться!», «Новый образ в шоу Маска», «Какая ты красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич показала себя без фильтров во время отдыха: "Забила на все".

Как сообщала Politeka, Огневич вышла на связь после "исчезновения" в Африке: "Нахожусь на дне...".

Также Politeka писала, что Огневич показала, как отдыхает в Африке: «Рвет на молекулы…».