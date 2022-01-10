Популярна українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич знайшла можливість звернутися до шанувальників після своєї "зникнення" в Африці і розповіла, що з нею відбувається.

Як пише Politeka.net, раньше Огневич розповіла шанувальникам, що вирушила до Африки. Співачка була в захваті від того, що змогла провести відпустку у такій мальовничій місцевості. Однак, на якийсь час Злата перестала оновлювати свою сторінку в Instagram, яку активно веде.

Як з'ясувалося, зірка вирушила в сафарі по національних парках Танзанії, і опинилася поза зоною дії Інтернету.

"Гайз, привіт! Якщо ви думаєте, що мене викрало африканське плем'я, то ні. Я просто на сафарі, тут не було зв'язку ніякого. Ось зараз ми приїхали на точку сніданку і з'явився зв'язок", - розповіла Огневич у нових сторіз, як тільки у неї з'явилася така можливість.

Співачка не стрималася, і тут же поділилася захопленням від того, що встигла побачити.

"Все дуже круто! Мене просто переповнюють емоції від цієї краси! Я ніколи ще в житті не бачила такої кількості тварин і птахів під відкритим небом! Якщо у вас є можливість поїхати на сафарі в Африку - їдьте!", - закликала Злата.

Вона розповіла, що вже другий день їздить по савані в рамках Сафарі.

"Перебуваю на дні кратера грізного вулкана (колись). Кратер Нгоронгоро унікальний тим, що за багато років в ньому утворилася своя власна середовище проживання для багатьох видів тварин, які не мають можливість вибратися назовні", - розповіла Огневич Про національний парк. В якому знаходилася.

Поїздка співачки ще триває, тому вона пообіцяла продовжувати радувати фанатів яскравим контентом.

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