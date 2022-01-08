Як пише Politeka.net, Злата Огневич вирішила показати себе справжню на відпочинку і продемонструвала свою натуральну зачіску без випрямлення локонів. Зазвичай артистка вирівнює пасма і постійно робить сплутані пучки і нерідко показує результати експериментів в мережі.
Як правило, Злата Огневич показує в Instagram багато різних моментів з життя, дивує розповідями про незручних моментах і смішить домашніми Сторі. Цього разу вона показала, як доводиться ходити на відпочинку без звичної зачіски.
Свої кучеряві локони вона завжди вирівнює, тому її рідко можна побачити з натуральними локонами:
"Тут нереальна задуха. І нереально випрями волосся: по-перше, дуже вологість висока, спека і солоний океан. Тому я просто забила на все і буду ходити ось така кучерява».
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Огневич є популярною вітчизняною співачкою, яка посіла третє місце на Євробаченні. А нещодавно Злата брала участь в шоу" Маска", де здобула перемогу. Після цього співачку покликали стати головною героїнею шоу" Холостячка", де вона вибрала Андрія Задворного.
Але відносини у пари не вдалося побудувати після проекту. Артистка нещодавно вирушила відпочивати на Занзібар, Республіка Танзанія. Зірка тепер активно ділиться сторісами в Instagram, де показує свій відпочинок.
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