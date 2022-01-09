Українська співачка Злата Огневич, яка була учасницею шоу "Холостячка", поділилася яскравими враженнями про відпочинок в Африці, де вона вирішила провести відпустку.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Злата Огневич опублікувала серію фото, зроблених в Танзанії.

"Це було найкрутішим рішенням - провести тут відпустку! Мене просто рве на молекули від емоцій. Я поїхала саме в ту частину Африки, де є, на що дивитися і дивуватися! Прекрасна #Танзанія і сотні кілометрів за 2 дні, все буквально потопає в зелені, а ще - справжнє африканське сафарі!!! Власне, заради чого і вся затія", - поділилася враженнями Огневич.

Артистка розповіла, що за два дні встигла побувати в двох національних парках, де побачила леопарда, лева, слонів, жирафа, бегемотів, фламінго і багато інших тварин.

"І всі вони в природному середовищі, і серце моє не стискається при вигляді нещасних тварин в клітинах. Тут все інакше: повна свобода і багато сонця!",- додала вона.

Зазначимо, що нещодавно Злата пережила розставання з Андрієм Задворним.

Нагадаємо, що Злата Огневич в ефектному купальнику показала, що втратив Задворний: фото.

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