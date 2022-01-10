Переможець першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, гуморист і ведучий заходів Олександр Еллерт наробив галасу в мережі новим кадром.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександр Еллерт опублікував фото, яке він тримав у руках на тлі морського пейзажу.

"Люди-найголовніше! Вони-атмосфера! Атмосфера-емоція! Емоція-назавжди! від @gagarinn_hotel до пірсу йти приблизно 3 хвилини, бігти-менше!",- підписав фото Еллерт.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники відзначили, що переплутали Еллерта з героєм другої "Холостячки" зі Златою Огневич.

"Саша-одна позитивна емоція", "Я одна думала, що на фотографії Рома Свечкоренко, поки не подивилася на те, що виклав Саша", «Саша ти супер. Щастя тобі і любові. Шкода, що ви розійшлися з Ксю», «який класний і атмосферний», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після проекту Олександр Еллерт довгий час зустрічався з Ксенією Мішиной, але в підсумку пара розійшлася.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт з новими зубами вразив зовнішністю: кадри.

Як повідомляла Politeka, Еллерт після розставання з Ксенією Мішиною показав силу свого удару: "небезпечний ти чувак".

Також Politeka писала, що Еллерт несподівано заговорив українською мовою:"звикайте".