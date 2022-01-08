Як пише Politeka.net, у себе на сторінці в соціальній мережі Instagram Олександр Еллерт вирішив привітати українців з різдвяними святами і побажав усім розбагатіти.
Також шоумен поділився чорно-білим знімком, на якому широко посміхався, демонструючи рівні білосніжні зуби.
Після візиту до стоматолога Олександр Еллерт став щасливим володарем голлівудської посмішки.
Фанати вирішили похвалити переможця "Холостячки" за те, що нарешті-таки зважився зробити зуби. Про це вони пишуть в коментарях.
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"Голлівуд",
"Зовсім інша людина",
"Щаслива посмішка тобі до лиця, Саша»,
"Шалене фото❗ енергетика зашкалює❗»,
"І тебе з Різдвом! Посміхайся частіше, ти принадність", - пишуть в мережі.
Раніше Politeka писала, що Еллерт після розставання з Мішиною показав, як і з ким відзначив Новий Рік: "все, підйом..."
Нагадаємо, що екс-кавалер Мішиної Еллерт похвалився своєю роботою: танцюючі жінки і барна стійка.
А ще Politeka повідомляла, що Еллерт і рибалка з " Холостячки "в ангельських образах заінтригували прем'єрою:"Няшні, звичайно, аж нудотно".