Победитель первого сезона шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, юморист и ведущий мероприятий Александр Эллерт наделал шуму в сети новым кадром.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александр Эллерт опубликовал фото, которое он держал в руках на фоне морского пейзажа.

«Люди - самое главное! Они - атмосфера! Атмосфера - эмоция! Эмоция - навсегда! от @gagarinn_hotel до пирса идти примерно 3 минуты, бежать - меньше!», - подписал фото Эллерт.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники отметили, что перепутали Эллерта с героем второй»Холостячки» со Златой Огневич.

«Саша - одна позитивная эмоция», «Я одна думала, что на фотографии Рома Свечкоренко, пока не посмотрела на то, что выложил Саша», «Саша ты супер. Счастья тебе и любви. Жаль, что вы расстались с Ксю», «Какой классный и атмосферный», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после проекта Александр Эллерт долгое время встречался с Ксенией Мишиной, но в итоге пара рассталась.

Напомним, что Александр Эллерт с новыми зубами впечатлил внешностью: кадры.

Как сообщала Politeka, Эллерт после расставания с Ксенией Мишиной показал силу своего удара: "Опасный ты чувак".

Также Politeka писала, что Эллерт неожиданно заговорил на украинском языке: "Привыкайте".