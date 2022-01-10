Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александр Эллерт опубликовал фото, которое он держал в руках на фоне морского пейзажа.
«Люди - самое главное! Они - атмосфера! Атмосфера - эмоция! Эмоция - навсегда! от @gagarinn_hotel до пирса идти примерно 3 минуты, бежать - меньше!», - подписал фото Эллерт.
В комментариях ему оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники отметили, что перепутали Эллерта с героем второй»Холостячки» со Златой Огневич.
«Саша - одна позитивная эмоция», «Я одна думала, что на фотографии Рома Свечкоренко, пока не посмотрела на то, что выложил Саша», «Саша ты супер. Счастья тебе и любви. Жаль, что вы расстались с Ксю», «Какой классный и атмосферный», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что после проекта Александр Эллерт долгое время встречался с Ксенией Мишиной, но в итоге пара рассталась.
Напомним, что Александр Эллерт с новыми зубами впечатлил внешностью: кадры.
Как сообщала Politeka, Эллерт после расставания с Ксенией Мишиной показал силу своего удара: "Опасный ты чувак".
Также Politeka писала, что Эллерт неожиданно заговорил на украинском языке: "Привыкайте".