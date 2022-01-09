Олександр Еллерт і на проекті "Холостячка-1" і у своїх відео завжди розмовляв російською, а віднедавна в повсякденному житті перейшов на українську мову.
У своїх недавніх сторіс гуморист звернувся до російськомовних українців.
"Знаю, що ви вже побачили, що я трохи вирішив підтягнути свою українську, тому мої російськомовні і східно-україномовні товариші, я перепрошую, цілую вас, люблю, але мені так подобається", - поділився Олександр Еллерт.
"Підтягую українську, звикайте, не ображайтеся", - написав гуморист.
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Зазначимо, влітку минулого року українською раптово заговорила і колишня кохана Олександра Эллерта, Ксенія Мішина. Пізніше з'ясувалося, що зірка стала однією з членів журі талант-шоу "Україна має талант", де потрібно володіти рідною мовою.
Раніше ми писали, що Олександр Еллерт і Ксенія Мішина розлучилися влітку минулого року, точна причина розставання невідома, але в Мережі досі ходять чутки, що пара зустрічається таємно, щоб преса і фанати не заважали їх відносинам.
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