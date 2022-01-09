Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, став використовувати у своєму повсякденному житті українську мову.

Олександр Еллерт і на проекті "Холостячка-1" і у своїх відео завжди розмовляв російською, а віднедавна в повсякденному житті перейшов на українську мову.

У своїх недавніх сторіс гуморист звернувся до російськомовних українців.

"Знаю, що ви вже побачили, що я трохи вирішив підтягнути свою українську, тому мої російськомовні і східно-україномовні товариші, я перепрошую, цілую вас, люблю, але мені так подобається", - поділився Олександр Еллерт.

"Підтягую українську, звикайте, не ображайтеся", - написав гуморист.

Зазначимо, влітку минулого року українською раптово заговорила і колишня кохана Олександра Эллерта, Ксенія Мішина. Пізніше з'ясувалося, що зірка стала однією з членів журі талант-шоу "Україна має талант", де потрібно володіти рідною мовою.

Раніше ми писали, що Олександр Еллерт і Ксенія Мішина розлучилися влітку минулого року, точна причина розставання невідома, але в Мережі досі ходять чутки, що пара зустрічається таємно, щоб преса і фанати не заважали їх відносинам.

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