Переможець шоу "Холостячка-1", гуморист з "Квартал 95" і ведучий заходів, Олександр Еллерт, провів час з другом, який опублікував відео в мережі.

Олександр Еллерт знімався в шоу "Холостячка-1" з Ксенією Мішиною разом зі своїм другом Андрієм Рибаком, повідомляє Politeka.net. Зараз друзі також разом бувають в різних місцях, і знімають ролики для Ютуб.

У нових сторіс Instagram Андрій Рибак показав, як проводить час з Олександром Еллертом в Одесі, куди вони приїхали по роботі.

Колишній коханий Ксенії Мішиної показав, як вміє бити на силомірі. Комік вдарив з усією силою по груші. Результат вийшов хороший - 685 очок.

"Небезпечний ти чувак", - заявив Рибак.

"Нічого собі", - здивувався Олександр Еллерт.

Зазначимо, Андрій Рибак і Олександр Еллерт дружать вже давно. Коли останній заявив, що йде на проект "Холостяка", перший заявив, що відправиться з ним. На проекті траплялося багато ситуацій, які стали справжньою перевіркою для дружби двох хлопців. Однак обидва ніколи не сумнівалися, що жодна жінка не здатна зруйнувати роки міцної чоловічої солідарності.

Зараз обидва продовжують разом працювати і просто спілкуватися, як і раніше.

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