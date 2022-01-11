Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 52-річна Дженніфер Лопес опублікувала відео, вирішивши поговорити зі своїми фанатами. Вона засвітилася перед камерою в мініатюрному топі, продемонструвавши свої підкачані плечі і плоский животик. Виглядала зірка на всі 100%, а її фізичній формі могли б позаздрити і молоді дівчата.
"Це #MotivationMonday. Я хочу знати ваші цілі і наміри на цей рік!!! Може, ми зробимо їх разом. Розкажіть мені в коментарях нижче", - підписала відео зірка.
У коментарях шанувальники стали ділитися з нею своїми планами на найближчий рік. Не обійшлося і без компліментів для яскравої красуні.
"До біса гарна", "Одержима твоїм бюстгальтером із зав'язками", "Ти просто космос", "Яка красуня", "божественний вигляд", "як тобі вдається тримати себе в такій прекрасній формі?",- пишуть користувачі Мережі.
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