Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес після зйомок у романтичній комедії змогла вразити фігурою в одному боді.

Як передає Politeka.net, в Instagram Дженніфер Лопес, яка почала активно готуватися до майбутніх концертів після тривалої перерви, встигла здивувати після Нового року спеціальною добіркою кадрів. Причому один з них найбільше запам'ятався шанувальникам.

Виконавиця минулого року провела багато роботи-розвинула свій косметичний бренд, змінила імідж, відновила стосунки з коханим після двадцяти років мовчання. Також вона показала безліч особистих фото в спеціальній добірці.

Один зі стоп-кадрів найбільше запам'ятався аудиторії, оскільки на домашньому Селфі 52-річна Лопес без збентеження позувала в одному чорному боді, демонструючи свою фігуру у всій красі. Як відомо, вона дуже пишається своїм моложавим виглядом.

Також Лопес, яка нещодавно відновила стосунки з голлівудським актором Беном Аффлеком, засвітилася з іншим відомим чоловіком на ім'я Бенні. Разом парочка запалила в машині, давши шанувальникам послухати уривок з пісні, яку вони незабаром випустять.

"Сумую за вами двом!", "Бенні і Дженні. Хай благословить вас Бог обох"," ми любимо Бенні, ремікс і вас«, " не можу дочекатися виходу цього реміксу!", "Королева»," Все, що ти робиш – супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес продемонструвала, чому їй заздрять навіть молоді.

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