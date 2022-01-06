Як передає Politeka.net, в Instagram Дженніфер Лопес, яка нещодавно відновила стосунки з голлівудським актором Беном Аффлеком, засвітилася з іншим відомим чоловіком на ім'я Бенні. Разом парочка запалила в машині, давши шанувальникам послухати уривок з пісні, яку вони незабаром випустять.
"Ремікс", - підписала відео зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.
"Сумую за вами двома!", "Бенні і Дженні. Хай благословить вас Бог обох", "Ми любимо Бенні, ремікс і вас", "Не можу дочекатися виходу цього реміксу!", "Королева", "Все, що ти робиш – супер", - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що 52-річна Дженніфер Лопес сьогодні знаходиться на піку своєї кар'єри. Вона знімається в кіно і не перестає радувати шанувальників новими піснями. Вирує і особисте життя Джей Ло, яка нещодавно зійшлася зі своїм колишнім хлопцем.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес продемонструвала, чому їй заздрять навіть молоді.
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Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес пішла на побачення з голлівудським красенем: "він краще за всіх".