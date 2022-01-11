Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая славится своей невероятной фигурой, неожиданно обратилась к своим поклонникам с мотивационной речью.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 52-летняя Дженнифер Лопес опубликовала видео, решив поболтать со своими фанатами. Она засветилась перед камерой в миниатюрном топе, продемонстрировав свои подкачанные плечи и плоский животик. Выглядела звезда на все 100%, а ее физической форме могли бы позавидовать и молодые девушки.

«Это #MotivationMonday. Я хочу знать ваши цели и намерения на этот год!!! Может быть, мы сделаем их вместе. Расскажите мне в комментариях ниже», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники стали делиться с ней своими планами на ближайший год. Не обошлось и без комплиментов для яркой красотки.

«Чертовски хороша», «Одержима твоим бюстгальтером с завязками», «Ты просто космос», «Какая красотка», «Божественный вид», «Как тебе удается держать себя в такой прекрасной форме?», - пишут пользователи сети.

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