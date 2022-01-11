Переможниця "Холостяка", відома блогерка Даша Ульянова, вирішила показати вечірні фото з відпочинку і розповіла про несподіваний" подарунок", який її порадував.

Як повідомляє Politeka.net, Даша Ульянова, яка нещодавно вирушила на відпочинок знову, змогла порадувати новими кадрами і зацікавити заявою. Як відомо, дівчина в минулому році була дуже захоплена ідеєю скинути зайве.

Причому Ульянова скаржилася на зайву вагу, критикувала себе і мало не щодня ходила в спортзал, щоб підтягнути форми. Раньше Даша ще під час навчання зайнялася ідеєю скинути зайве і через деякий час їй це вдалося. До участі в» Холостяку " гімнастці вдалося перетворити себе.

Причому дівчина в 2021 році не раз підкреслювала, що вона завжди може набрати зайві кг назад, якщо тільки розслабиться. Однак у відпустці Даша була здивована:

"Дивно, але факт: я схудла на Й кг» - пише задоволена дівчина, показуючи свій простий образ для вечірньої прогулянки. Не забула вона блиснути кільцем з великим каменем.

Нещодавно дівчина поїхала у відпустку в Дубай, де насолоджується теплим кліматом і відмінним сервісом. В Instagram вона показала, якою щасливою себе почуває, і як насолоджується життям.

"Краса" « "Кайф" « "неймовірно" «» яка ж ви красива«, "найкрасивіша жінка в світі«,» дивитися на вас одне задоволення«,» мила«," Дашенька, як вам відпочивається?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Даша Ульянова поїхала з України, прихопивши з собою батьків: "не складно здогадатися...".

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова влаштувала биття посуду в ресторані, фото.

Також Politeka писала, що Ульянова на відпочинку за кордоном засвітила зайве в розрізі спідниці.