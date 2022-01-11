Победительница «Холостяка», известная блогерша Даша Ульянова, решила показать вечерние фото из отдыха и рассказала о неожиданном "подарке", который ее порадовал.

Как сообщает Politeka.net, Даша Ульянова, которая недавно отправилась на отдых снова, смогла порадовать новыми кадрами и заинтересовать заявлением. Как известно, девушка в прошлом году была очень увлечена идеей сбросить лишнее.

Причем Ульянова жаловалась на лишний вес, критиковала себя и чуть ли не каждый день ходила в спортзал, чтобы подтянуть формы. Ранее Даша еще во время учебы занялась идеей сбросить лишнее и спустя время ей это удалось. До участия в «Холостяке» гимнастке удалось преобразить себя.

Причем девушка в 2021 году не раз подчеркивала, что она всегда может набрать лишние кг обратно, если только расслабится. Однако в отпуске Даша была удивлена:

«Удивительно, но факт: я похудела на й кг» - пишет довольная девушка, показывая свой простой образ для вечерней прогулки. Не забыла она сверкнуть кольцом с крупным камнем.

Недавно девушка уехала в отпуск в Дубай, где наслаждается теплым климатом и отличным сервисом. В Инстаграм она показала, какой счастливой себя чувствует, и как наслаждается жизнью.

«Красота», «Кайф», «Невероятно», «Какая же вы красивая», «Самая красивая женщина в мире», «Смотреть на вас одно удовольствие», «Милая», «Дашенька, как вам отдыхается?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Ульянова уехала из Украины, прихватив с собой родителей: "Не сложно догадаться...".

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова устроила битье посуды в ресторане, фото.

Также Politeka писала, что Ульянова на отдыхе за границей засветила лишнее в разрезе юбки.