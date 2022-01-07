Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярной отечественной блогеркой. Звезда стала известной после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У артистки теперь сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где она регулярно делится с фантами самым интересным.
На новых сторис Даша уже появилась в другой стране, покинув Украину. Звезда ехала в автомобиле.
"Всем привет и всех со светлым праздником. не сложно догадаться где я", - написала Даша.
На втором сторис звезда уже вышла из автомобиля.
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"Да. Я в Эмиратах. Догадаться было несложно. Жду еще маму и папу. Время семьи", - написала Даша.
На следующем сторис Даша показывала юбку:
"Ваша любимая юбка в студию. Хотя мне они уже не нравится".
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