Мастер спорта Украины по гимнастике Даша Ульянова, которая победила в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала, куда улетела, взяв с собой родителей.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является популярной отечественной блогеркой. Звезда стала известной после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У артистки теперь сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где она регулярно делится с фантами самым интересным.

На новых сторис Даша уже появилась в другой стране, покинув Украину. Звезда ехала в автомобиле.

"Всем привет и всех со светлым праздником. не сложно догадаться где я", - написала Даша.

На втором сторис звезда уже вышла из автомобиля.

"Да. Я в Эмиратах. Догадаться было несложно. Жду еще маму и папу. Время семьи", - написала Даша.

На следующем сторис Даша показывала юбку:

"Ваша любимая юбка в студию. Хотя мне они уже не нравится".

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