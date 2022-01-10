Блогерша и гимнастка Даша Ульянова, которая победила в 10 сезоне реалити-шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала, чем занимается на отдыхе.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Даша Ульянова опубликовала кадры, снятые в ресторане. Как известно, сейчас девушка наслаждается отдыхом в Дубае. На свежих кадрах красотка сидела в ресторане, одетая в соблазнительное мини и пиджак. Ульянова взяла в руки две тарелки и с размаху разбила их об пол. При этом выглядела она очень счастливой.

«Когда он лайкнул какую-то тёлку», - подписала видео Ульянова.

В комментариях ей оставили отзывы и комплименты.

«Необычный ресторан», «И я так хочу», «Ахмад лайкнул?», «Что-то как-то без души», «В него нужно кидать», «Как же весело», «Как жизненно», «Ничего себе развлечения», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Даша Ульянова стала победительницей «Холостяка», но не смогла сохранить отношения с Максом Михайлюком после окончания проекта.

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