Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Даша Ульянова опубликовала несколько сторис, показав стильный летний лук. Девушка позировала в эффектной юбке с макси-разрезом.

«Ваша любимая юбка в студию. Хотя мне они уже не нрав», - отметила девушка, засветив также пикантный кусочек ножки.

Также Ульянова похвасталась курортными видами и призналась поклонникам, что ей тяжело держать форму на протяжении всего года.

«В хорошей форме я бываю, к сожалению, только летом. Зимой наоборот. Еще и после праздников. Но реально, это первый раз, когда я абсолютно спокойно к этому отношусь. Хотя меня это пугает», - отметила Ульянова.

Отметим, что Даша Ульянова стала победительницей «Холостяка» с Максом Михайлюком. Правда, паре не удалось сохранить отношения после проекта. После отношений с Дашей Михайлюк стал встречаться с известной моделью Дарьей Хлистун.

Напомним, что Даша Ульянова рассказала, с кем встречала Новый Год: "Весело".

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