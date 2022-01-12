Як повідомляє Politeka.net, єдина внучка відомої артистки Софії Ротару 20-річна Соня Євдокименко, яка живе і навчається в Нью-Йорку, на свята традиційно приїхала відвідати бабусю.

Як відомо, у 74-річної Софії Ротару і її сімейства є великий особняк під Києвом. Він розташувався на кордоні двох сіл прямо в сосновому гаю. Саме там легендарна артистка і приймає родичів. Новий Рік Софія Ротару скасувала в сімейному колі з сином Русланом, невістка Світлана, онук Анатолій і Софія, а також мама Світлани Людмилою Білоус.

Соня Євдокименко показала свою кімнату в бабусиному особняку, засвітивши картину в позолоченій рамі і гардини.

Головним героєм кадру став милий пухнастий собачка.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що площа особняка Софія Ротару становить 1412 кв.м. будинок має кілька поверхів і повністю прихований від цікавих очей. Поруч з ним знаходяться і інші елітні Маєтки.

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