Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, на праздники традиционно приехала навестить бабушку.
Как известно, у 74-летней Софии Ротару и ее семейства есть большой особняк под Киевом. Он расположился на границе двух сел прямо в сосновой роще. Именно там легендарная артистка и принимает родственников. Новый год София Ротару опраздновала в семейном кругу с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуками Анатолием и Софией, а также мама Светланы Людмилой Белоус.
Соня Евдокименко показала свою комнату в бабушкином особняке, засветив картину в позолоченной раме и гардины.
Главным героем кадра стал милый пушистый собачка.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
В прозрачной сеточке и узком боди: Дженнифер Лопес заставила мужчин сходить с ума
"Не понимаю, что со мной": финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние
Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
Хименес-Браво показал свое дорогое авто и дом под Киевом, как он выглядит снаружи: "Совместили приятное с полезным"
Ранее в СМИ появлялась информация, что площадь особняка Софии Ротару составляет 1412 кв. м. Дом имеет несколько этажей и полностью скрыт от любопытных глаз. Рядом с ним находятся и другие элитные поместья.
Напомним, сын Ротару показал, как зима украсила их роскошный особняк под Киевом: атмосферное фото
Как сообщала Politeka, племянница Ротару подшутила над мужем, рассмешив украинцев: "Когда он звонит и просит..."
Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару показала натуральную красоту в ванной комнате бабушкиного особняка: кадры