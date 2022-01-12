Внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась интересными кадрами на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, единственная внучка известной артистки Софии Ротару 20-летняя Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, на праздники традиционно приехала навестить бабушку.

Как известно, у 74-летней Софии Ротару и ее семейства есть большой особняк под Киевом. Он расположился на границе двух сел прямо в сосновой роще. Именно там легендарная артистка и принимает родственников. Новый год София Ротару опраздновала в семейном кругу с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуками Анатолием и Софией, а также мама Светланы Людмилой Белоус.

Соня Евдокименко показала свою комнату в бабушкином особняке, засветив картину в позолоченной раме и гардины.

Главным героем кадра стал милый пушистый собачка.

Ранее в СМИ появлялась информация, что площадь особняка Софии Ротару составляет 1412 кв. м. Дом имеет несколько этажей и полностью скрыт от любопытных глаз. Рядом с ним находятся и другие элитные поместья.

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