Дочка відомого українського продюсера і колишньої дружини Потапа Ірини Горової вирішила показати фігуру на відпочинку, який проводить з сім'єю.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дочка колишньої дружини репера Потап Наташа Горова нерідко показує цікаві образи. Не так давно вона разом з братом і мамою полетіла на відпочинок, звідки публікує вельми яскраві кадри.

Причому не раз вже Наталія помічала, що раніше сильно турбувалася через свою вагу, намагалася схуднути і стежила за харчуванням. Тепер же вона вважає за краще золоту середину-турботу про себе без категоричних обмежень.

Тому дівчина займається танцями, спортом та іншими активними видами активності, що допомагають бути у формі, але не забороняє собі веселитися.

На пляжі Наташа порадувала фігурою в крихітному червоному платті без принтів і прикрас.

Нагадаємо, що репер Олексій Потапенко і Ірина Горова одружилися в 1999 році. У 2008 у них народився син Андрій, а також Потап виховував свою названу дочку, дочку Горовий від першого шлюбу Наташу.

Через 15 років шлюб пари дав тріщину і вони розлучилися. Йти Потап вдруге одружився на співачці Насті Каменських.

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