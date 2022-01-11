Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дочка колишньої дружини репера Потап Наташа Горова нерідко показує цікаві образи. Не так давно вона разом з братом і мамою полетіла на відпочинок, звідки публікує вельми яскраві кадри.
Причому не раз вже Наталія помічала, що раніше сильно турбувалася через свою вагу, намагалася схуднути і стежила за харчуванням. Тепер же вона вважає за краще золоту середину-турботу про себе без категоричних обмежень.
Тому дівчина займається танцями, спортом та іншими активними видами активності, що допомагають бути у формі, але не забороняє собі веселитися.
На пляжі Наташа порадувала фігурою в крихітному червоному платті без принтів і прикрас.
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Нагадаємо, що репер Олексій Потапенко і Ірина Горова одружилися в 1999 році. У 2008 у них народився син Андрій, а також Потап виховував свою названу дочку, дочку Горовий від першого шлюбу Наташу.
Через 15 років шлюб пари дав тріщину і вони розлучилися. Йти Потап вдруге одружився на співачці Насті Каменських.
Раніше Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа здивувала виглядом на архівних кадрах: "з дитинства....".
Нагадаємо, що прийомна дочка Потапа показала цікавий фокус у спальні:"Магія поза Хогвартсом".
Також Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова похвалилася красунею-донькою і сином: "в любові...".