Як передає Politeka.net, Ірина Горова є відомим музичним продюсером. У 2014-му році Ірина і Потап (Олексій Потапенко) розлучилися, але все також продовжують спілкування і роботу над проектами. У них є спільний син - Андрій Потапенко. Також у Горовий є дочка - Наташа.
Так, на цей раз колишня дружина Потапа опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ірина Горова показала, як проводить час зі своїми дітьми - Наташею Горовою та Андрієм Потапенком. Як відомо, сім'я поїхала на вихідні до Львова, де відпочивають з друзями.
"Ти моя красуня, а де Андрюха? А, он там паркурники", - сказала Ірина Горова.
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Також, Ірина Горова показала, як її син Андрій Потапенко скочується з гірки.
Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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