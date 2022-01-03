Як пише Politeka.net, Наташа Горова є дочкою просерки Ірини Горової, яка була одружена з Олексієм Потапенко (Потапом) з 1999 по 2014 рік. Потап виховував Наташу з самих ранніх років і зберіг теплі стосунки з нею і після розлучення. Зараз Горова-молодша є популярною блогеркою і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Наташа показала, як виглядала в глибокому дитинстві на фотографіях. На фото зірка була з кісками і в білій блузі і спідниці нижче коліна. На перших двох знімках Горова була одна, а на останньому знімку - разом з іншими дітьми.
"З дитинства усміхнена людина", - написала Наташа Горова.
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