Як передає Politeka.net, Андрій Хливнюк є відомим українським співаком. Він прославився завдяки своїй групі "Бумбокс", де виступає солістом. Нещодавно стало відомо про те, що він розлучається зі своєю дружиною Ганною Копиловою, з якою був більше ніж 10 років у шлюбі.

Так, цього разу лідер гурту "Бумбокс" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Андрій Хливнюк показав, як проводить час після важкого робочого дня. Він набрав ванну і ліг в неї відпочити з пляшкою напою.

"Заслуживши. Вісь і вечір вівці після броду", - згадав слова пісні "Черемшина" Андрій Хливнюк.

Нагадаємо, що цього року Андрій Хливнюк розлучився з дружиною Ганною Копиловою. За 11 років шлюбу у пари народилося двоє дітей – 11-річний Іван і 8-річна Олександра. За даними ЗМІ, ініціатором розлучення була саме Анна.

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