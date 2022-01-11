Українські зірки, зокрема комік з "Квартал 95" Євген Кошовий, співаки Надя Дорофєєва, телеведучий Юрій Горбунов з сім'ями та інші вирушили за кордон, повідомляє Politeka.net. На відміну від Олі Полякової, яка поки знаходиться вдома.

Про це свідчать сторіс співачки в її Instagram. На кадрах артистка похвалилася своїми кулінарними здібностями.

Зірка показала рулетики з маком, які спекла сама.

"Дивіться, яких я пузанів наробила з маком. Ну, це ж просто краса!",- сказала артистка.

А на наступний день Оля Полякова вирішила приготувати пиріжки.

"Так, хлопці, дивіться, що я зробила - це житні пиріжки з капустою", - розповіла співачка, і дозволила також зазирнути в духовку.

Зазначимо, Оля Полякова у різних інтерв'ю неодноразово говорила, що вона любить і вміє готувати. Зірка зізналася, що якби не стала артисткою, то пов'язала б своє життя з кулінарією.

Співачка часто на вихідних пече хліб, або робить смачний сир.

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