37-летняя украинская певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", похвасталась своими кулинарными способностями дома у плиты, еда выглядела очень аппетитно.

Украинские звезды, в частности комик из "Квартал 95" Евгений Кошевой, певцы Надя Дорофеева, телеведущий Юрий Горбунов с семьями и другие отправились за границу, сообщает Politeka.net. В отличие от Оли Поляковой, которая пока находится дома.

Об этом свидетельствуют сторис певицы в ее Инстаграм. На кадрах артистка похвасталась своими кулинарными способностями.

Звезда показала рулетики с маком, которые испекла сама.

"Смотрите, каких я пузанов наделала с маком. Ну, это же просто красота!", - сказала артистка.

А на следующий день Оля Полякова решила приготовить пирожки.

"Так, ребята, смотрите, что я сделала - это ржаные пирожки с капустой", - рассказала певица, и позволила также заглянуть в духовку.

Отметим, Оля Полякова в разных интервью неоднократно говорила, что она любит и умеет готовить. Звезда призналась, что если бы не стала артисткой, то связала бы свою жизнь с кулинарией.

Певица часто на выходных печет хлеб, или делает вкусный сыр.

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