Український виконавець MELOVIN, який за минулий рік встиг взяти участь в "Танцях з зірками" з Лізою Русиною і здружився з нею, зворушливо привітав танцівницю зі святом.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець MELOVIN після участі в танцювальному шоу не став забувати про свою партнерку на паркеті і зворушливо звернувся до неї на свято.

Справа в тому, що Ліза святкувала день народження, тому сам артист не міг пройти повз без привітань. Причому він не раз помічав, що дуже добре ставиться до дівчини і вони правда здружилися.

"Моє Натхнення! @lissarusina З Днем Народження Тебе, Малятко! Менше цвяхів тобі під ногами! Люблю тебе, максимально і трепетно! 💃 🏼 # бальницавсеяукраїни #наполеонсчерносливом " - пише співак.

Ліза відразу відреагувала: "Мій улюблений і рідний чоловічок❤️" »

Як і очікувалося, шанувальники теж оцінили привітання: "мабуть Лізу ще довго буде переслідувати звання самої бальної бальниці і різноманітні Наполеони; з днем народження, прекрасна половинка найкращої пари; Про цвяхи чітко і влучно!😂 👏 Респект!!!❤️; З іменинницею тебе! Сподіваюся любов взаємна 💖 . А тортик сам з'їси за її здоров'я? 😀».

Раньше MELOVIN в інтерв'ю на ютуб-каналі DOROTYE розповів про те, які у його стосунки з Лізою Русиною, яка була його партнеркою на "Танцях з зірками". Так, за словами артиста, він закоханий в дівчину, і у них дуже теплі стосунки.

"З Лізою, більше ніж... Ліза, це більше ніж ... мені здається, що я закохався. Дуже. Правда. Тому що, таких дівчат реально мало, дуже мало, які типу щиро. Я реально про Лізу можу багато говорити, у мене прямо трепет прокидається всередині. Ліза просто дивовижна дівчина! Мені прямо приємно про неї говорити. Це прямо легендарна зустріч", - розповів MELOVIN.

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