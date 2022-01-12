Украинский исполнитель MELOVIN, который за прошедший год успел поучаствовать в "Танцях з зірками" с Лизой Русиной и сдружился с ней, трогательно поздравил танцовщицу с праздником.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель MELOVIN после участия в танцевальном шоу не стал забывать о своей партнерше на паркете и трогательно обратился к ней на праздник.

Дело в том, что Лиза праздновала день рождения, поэтому сам артист не мог пройти мимо без поздравлений. Причем он не раз подмечал, что очень хорошо относится к девушке и они правда сдружились.

«Моё Вдохновение! @lissarusina С Днём Рождения тебя, малышка! Меньше гвоздей тебе под ногами! Люблю тебя, максимально и трепетно! 💃🏼 #бальницавсеяукраины #наполеонсчерносливом» - пишет певец.

Лиза сразу отреагировала: «Мой любимый и родной человечек ❤️».

Как и ожидалось, поклонники тоже оценили поздравление: «Видимо Лизу ещё долго будет преследовать звание самой бальной бальницы и разнообразные наполеоны; С днем рождения, прекрасная половинка самой лучшей пары; Про гвозди чётко и метко!😂👏 Респект!!!❤️;С именинницей тебя! Надеюсь любовь взаимна 💖 . А тортик сам съешь за её здоровье? 😀».

Ранее MELOVIN в интервью на ютуб-канале DOROTYE рассказал о том, какие у его отношения с Лизой Русиной, которая была его партнершей на "Танцях з зірками". Так, по словам артиста, он влюблен в девушку, и у них очень теплые отношения.

"С Лизой, больше чем… Лиза, это больше чем… Мне кажется, что я влюбился. Очень. Правда. Потому что, таких девушек реально мало, очень мало, которые типа искренне. Я реально о Лизе могу много говорить, у меня прямо трепет просыпается внутри. Лиза просто удивительная девушка! Мне прямо приятно о ней говорить. Это прямо легендарная встреча", - рассказал MELOVIN.

Напомним, что Melovin удивил признанием об отношениях с парнем: «Веселая сказка».

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