Как пишет Politeka.net, в интервью DOROTYE Константин Бочаров (MELOVIN) признался, что у него были длительные отношения с парнем, о которых родители не догадывались. Их знакомство произошло в Интернете, а отношения начались намного позже. Закончились эти отношения в начале 2021 года.
«Год начался с расставания. Веселая сказка длительностью 6 лет была окончательно закрыта. Прямо после Нового года», - признался артист, рассказав, что всю зиму его отношения с любимым человеком были в напряжении.
По словам MELOVIN, родители узнали об их отношениях только в этом году. У артиста состоялся серьезный разговор с мамой, в котором он признался ей в том, что 6 лет встречался с парнем.
Как известно, недавно артист признался, что ему нравятся как парни, так и девушки.
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