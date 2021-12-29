Как пишет Politeka.net, Константин стал победителем шоу "Маска" второго сезона. Звезда был в образе Жирафы и запутал судей тем, что там пряталась женщина в возрасте. Как только Бочаров снял маску, реакция судей была очень эмоциональной, как и фанатов шоу. MELOVIN в новом интервью решил рассказать в интервью на канале "Україна" о проекте, а также отдыхе в Доминиканской республике, куда он недавно летал. Видео было опубликовано на официальной страничке проекта на Ютуб-платформе.
У артиста спросили, как он отдохнул в Доминикане.
"Мне не понравилось. По сравнению с Таиландом мне не очень понравилось. Не понравилось то, что у меня украли сумку. Просто вырвали ее из рук на мопеде. Мы гуляли по улице. А там было золото, кольца, золотые жетон", - сказал Константин.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме: "Посмотрите..."
Кошевой, Ткач и другие устроили переполох в ночном клубе: жена продюсера "Квартал 95" все засняла
19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина засняли с коляской: "Папочка самый крутой"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя..."
"Капец", - прокомментировал ситуацию ведущий Анатолич Анатолич.
Напомним, победитель "Маски" MELOVIN проговорился, что сделает с подарками от DZIDZIO
Также Politeka сообщала, что победители "Маски" MELOVIN и Огневич: украинцы определили лучшего
А еще Politeka писала, что Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска"