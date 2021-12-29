Как пишет Politeka.net, Константин стал победителем шоу "Маска" второго сезона. Звезда был в образе Жирафы и запутал судей тем, что там пряталась женщина в возрасте. Как только Бочаров снял маску, реакция судей была очень эмоциональной, как и фанатов шоу. MELOVIN в новом интервью решил рассказать в интервью на канале "Україна" о проекте, а также отдыхе в Доминиканской республике, куда он недавно летал. Видео было опубликовано на официальной страничке проекта на Ютуб-платформе.

У артиста спросили, как он отдохнул в Доминикане.

"Мне не понравилось. По сравнению с Таиландом мне не очень понравилось. Не понравилось то, что у меня украли сумку. Просто вырвали ее из рук на мопеде. Мы гуляли по улице. А там было золото, кольца, золотые жетон", - сказал Константин.





"Капец", - прокомментировал ситуацию ведущий Анатолич Анатолич.

Напомним, победитель "Маски" MELOVIN проговорился, что сделает с подарками от DZIDZIO

Также Politeka сообщала, что победители "Маски" MELOVIN и Огневич: украинцы определили лучшего

А еще Politeka писала, что Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска"