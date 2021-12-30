Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель MELOVIN в интервью ютуб-каналу DOROTYE признался, что во время карантина баловался употреблением наркотиков. Правда, теперь артист сожалеет об этом, и говорит, что никогда больше не будет этого делать.

"Я пробовал наркотики. Я впервые об этом расскажу", - отметил Костя и перечислил препараты, которые пробовал среди которых каннабис и даже грибы.

MELOVIN признался, что употреблял запрещенные препараты и вещества во время карантина, чтобы справится со своими переживаниями и негативными эмоциями. В то время артист страдал от панических атак из-за отсутствия выступлений и концертов, так что с помощью наркотических веществ решил отвлечься от проблем.

"Во время карантина я хотел как-то убить свое сознание, потому что я ничего не мог делать", - поделился певец. И добавил, что наркотики только усугубляли ситуацию. "Я не горжусь этим", - говорит MELOVIN. Он также заявил, что теперь негативно относится к употреблению запрещенных веществ и тут же перестанет общаться с человеком, если он употребляет наркотики.

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