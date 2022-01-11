Українська модель і кохана підприємця Заливака відповіла на запитання українців про їхні стосунки, пише Politeka.net.
Зокрема, Богдан чесно розповіла, скільки вони з Заливако разом. За словами дівчини, вони з коханим вважають, що по-справжньому Їхні стосунки почалися вже після фіналу шоу «Холостяк», де вони і зустрілися. А це означає, що незабаром їх чекає важлива дата.
"Ми вважаємо, що наші відносини почалися коли закінчилися зйомки проекту. Фінал був 28 лютого. Так що скоро буде рік як ми разом", - зазначила Богдан.
Модель також поділилася подробицями про своє особисте життя до зустрічі з Заливако. У Богдан поцікавилися, скільки у неї було чоловіків до "холостяка".
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"Я була в 2-х серйозних відносинах. Перші відносини тривали 6 років. У других стосунках вийшла заміж, були разом 3 роки", - розповіла дівчина.
Нагадаємо, Анна Богдан з "Холостяка" здивувала спільним фото з Заливако і спантеличила питанням.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ганна Богдан у крихітному халатику поскаржилася на свої вечори.
Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан влаштувала струс для м'язів вперше за місяць.