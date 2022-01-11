Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан розповіла про наближення події, яка має велику значимість у їхніх стосунках з Михайлом Заливако.

Українська модель і кохана підприємця Заливака відповіла на запитання українців про їхні стосунки, пише Politeka.net.

Зокрема, Богдан чесно розповіла, скільки вони з Заливако разом. За словами дівчини, вони з коханим вважають, що по-справжньому Їхні стосунки почалися вже після фіналу шоу «Холостяк», де вони і зустрілися. А це означає, що незабаром їх чекає важлива дата.

"Ми вважаємо, що наші відносини почалися коли закінчилися зйомки проекту. Фінал був 28 лютого. Так що скоро буде рік як ми разом", - зазначила Богдан.

Модель також поділилася подробицями про своє особисте життя до зустрічі з Заливако. У Богдан поцікавилися, скільки у неї було чоловіків до "холостяка".

"Я була в 2-х серйозних відносинах. Перші відносини тривали 6 років. У других стосунках вийшла заміж, були разом 3 роки", - розповіла дівчина.

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