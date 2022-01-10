Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала известной после того, как начала вести Инстаграм, когда завершился проект "Холостяк" с Михаилом Заливако. Причем Анна стала встречаться с мужчиной, они уже живут вместе и любят показывать разные моменты из жизни.

Анна нередко рассказывает о планах на день, своих увлечениях, путешествиях и, конечно же, говорит об уходе за собой. Не стесняется она демонстрировать фигуру, над которой много трудится – недавно Сторожук рассказала, что сбросила 15 кг и теперь не желает возвращаться к прошлому весу.

В Инстаграм в этот раз Анна продемонстрировала кадры из ванной, а также свой домашний лук перед сном. В цветастом халатике она пожаловалась на сбитый режим сна: «В последнее время не могу начать раньше ложиться. У вас так же?» .

Также на свежем видео Анна в роскошной шубке показала, как гуляет с Михаилом возле елки в центре Киева.

«2021 мне есть за что сказать тебе спасибо. Мечты должны становиться реальностью. Чтобы они сбывались, нужно немного терпения, больше труда и как можно больше веры. Мои хорошие с новым 2022 годом. Верьте в себя, творите для других и любите больше», - подписала видео Анна Богдан.

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