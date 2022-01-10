Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая стала избранницей главного героя Михаила Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила совместное с Мишей фото и озадачила фанатов вопросом.

На фотографии Анна и Михаил запечатлены во время осенней прогулки, кадры из этой фотосессии влюбленные уже выставляли в сети. На снимке оба позируют в черных кожаных куртках и выглядят то ли грустными, то ли задумчивыми.

Собственно, на эту тему Богдан и спросила у пользователей: "Кто-то увидит грусть. Кто-то увидит влюбленные глаза. А кто-то скажет опять повесилась на Мишку. А что на этом фото видите вы?". В комментариях к фото началась оживленная дискуссия: "Шикарные", "На этой фотке представляю, какие кудрявые детки у вас будут", "Вы очень красивая пара. А на фото, Аня, вы за надёжной и крепкой спиной своего любимого, на которого можно положится. Миша настоящий мужчина", "Он вас никому не отдаст", "Только любовь", "Мое! Ценю, дорожу, не отдам никому", "Вы пара очень классная".

Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила встряску для мышц впервые за месяц: "Такого длинного перерыва я...".

Как сообщала Politeka, Анна Богдан из "Холостяка" восхитила новым образом и поделись секретом: "Чтобы зима удалась…".

Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако растрогал поздравлением для Анны Богдан: "Мои любимые ноги".