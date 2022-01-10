Как сообщает Politeka.net, популярная блогерша и победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая стала избранницей главного героя Михаила Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила совместное с Мишей фото и озадачила фанатов вопросом.
На фотографии Анна и Михаил запечатлены во время осенней прогулки, кадры из этой фотосессии влюбленные уже выставляли в сети. На снимке оба позируют в черных кожаных куртках и выглядят то ли грустными, то ли задумчивыми.
Собственно, на эту тему Богдан и спросила у пользователей: "Кто-то увидит грусть. Кто-то увидит влюбленные глаза. А кто-то скажет опять повесилась на Мишку. А что на этом фото видите вы?". В комментариях к фото началась оживленная дискуссия: "Шикарные", "На этой фотке представляю, какие кудрявые детки у вас будут", "Вы очень красивая пара. А на фото, Аня, вы за надёжной и крепкой спиной своего любимого, на которого можно положится. Миша настоящий мужчина", "Он вас никому не отдаст", "Только любовь", "Мое! Ценю, дорожу, не отдам никому", "Вы пара очень классная".
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Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила встряску для мышц впервые за месяц: "Такого длинного перерыва я...".
Как сообщала Politeka, Анна Богдан из "Холостяка" восхитила новым образом и поделись секретом: "Чтобы зима удалась…".
Также Politeka писала, что "Холостяк" Заливако растрогал поздравлением для Анны Богдан: "Мои любимые ноги".