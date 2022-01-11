Украинская модель и возлюбленная предпринимателя Заливако ответила на вопросы украинцев об их отношениях, пишет Politeka.net.
В частности, Богдан честно рассказала, сколько они с Заливако вместе. По словам девушки, они с возлюбленным считают, что по-настоящему их отношения начались уже после финала шоу «Холостяк», где они и встретились. А это значит, что в скором времени их ждет важная дата.
«Мы считаем, что наши отношения начались когда закончились съемки проекта. Финал был 28 февраля. Так что скоро будет год как мы вместе», - отметила Богдан.
Модель также поделилась подробностями о своей личной жизни до встречи с Заливако. У Богдан поинтересовались, сколько у нее было мужчин до «холостяка».
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Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
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«Я была в 2-х серьезных отношениях. Первые отношения продлились 6 лет. Во вторых отношениях вышла замуж, были вместе 3 года», - рассказала девушка.
Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом.
Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Анна Богдан в крошечном халатике пожаловалась на свои вечера.
Также Politeka писала, что избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан устроила встряску для мышц впервые за месяц.