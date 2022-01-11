Победительница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан рассказала о приближающемся событии, которое имеет большую значимость в их отношениях с Михаилом Заливако.

Украинская модель и возлюбленная предпринимателя Заливако ответила на вопросы украинцев об их отношениях, пишет Politeka.net.

В частности, Богдан честно рассказала, сколько они с Заливако вместе. По словам девушки, они с возлюбленным считают, что по-настоящему их отношения начались уже после финала шоу «Холостяк», где они и встретились. А это значит, что в скором времени их ждет важная дата.

«Мы считаем, что наши отношения начались когда закончились съемки проекта. Финал был 28 февраля. Так что скоро будет год как мы вместе», - отметила Богдан.

Модель также поделилась подробностями о своей личной жизни до встречи с Заливако. У Богдан поинтересовались, сколько у нее было мужчин до «холостяка».

«Я была в 2-х серьезных отношениях. Первые отношения продлились 6 лет. Во вторых отношениях вышла замуж, были вместе 3 года», - рассказала девушка.

Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом.

Как сообщала Politeka, победительница «Холостяка» Анна Богдан в крошечном халатике пожаловалась на свои вечера.

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