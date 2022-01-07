Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала известная после триумфа в романтическом шоу "Холостяк". В проекте главным героем был бизнесмен Михаил Заливако, с которым красотка уже почти год строит отношения после проекта. Это одна из немногих пар, которая после романтического шоу не рассталась. Анна теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новых сторис Богдан была в узком спортивном костюме, а рядом стоял Заливако, который для тренировки надел шорты и футболку. Пара занималась перед зеркалом спортзале.
"Наконец-то добрались, месяц не ходили в зал. Такого длинного перерыва я давно не помню", - написала Анна.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов.
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