Відома танцівниця, переможниця шоу" Танці з зірками", яка поїхала працювати хореографом до Грузії, вирішила висловитися про пріоритет в її цінностях, після того, як затужила.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова вирішила розповісти про свій досвід довгої відсутності від будинку, де залишила дитину і чоловіка. Виїхавши на навчання в іншу країну, Гвоздьова розповіла, що тепер сильно сумує.

"Коли ти далеко від дому і на досить довгий період-достатньо часу, щоб поміркувати, переоцінити те, що вже маєш. Ніщо не замінить тобі сім'ю, сміх твоїх дітей, їх обійми, очі, наповнені любов'ю, тепло. Ніяка робота і гроші не можуть заповнити цю порожнечу.

Тут я вже зрозуміла, що тепер я вже більше дружина і мама, ніж жінка-кар'єра! Я багато чого домоглася для себе, багато довела цьому світу, тепер я хочу спокійно і розмірено радіти успіхам своїх дітей і надихати чоловіка!», -висловитися Гвоздьова.

Раніше у свіжих сторіс Ілона показала, що вечір вихідного дня вони проводять за переглядом фільму.

"Дивимося фільм "ірландець". І я зловила себе на думці, що за час відсутності дітей ми подивилися фільмів вже на рік вперед», - підписала відео зірка, засвітивши свого чоловіка.

Відзначимо, що Ілона Гвоздьова прославилася завдяки участі в українських " Танцях з зірками». Вона танцювала в парі з такими артистами, як Володимир Остапчук, Дмитро Танкович, Юрій Ткач, а також Ігор Ласточкін, з яким артистка перемогла шоу.

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