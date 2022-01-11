Известная танцовщица, победительница шоу "Танці з зірками", которая уехала работать хореографом в Грузию, решила высказаться о приоритете в ее ценностях, после того, как затосковала.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева решила рассказать о своем опыте долгого отсутствия от дома, где оставила ребенка и мужа. Уехав на обучение в другую страну, Гвоздева рассказала, что теперь сильно скучает.

«Когда ты далеко от дома и на довольно долгий период – достаточно времени, чтобы поразмыслить, переоценить то, что уже имеешь. Ничто не заменит тебе семью, смех твоих детей, их объятия, глаза, наполненные любовью, тепло. Никакая работа и деньги не могут заполнить эту пустоту.

Здесь я уже поняла, что теперь я уже больше жена и мама, чем женщина-карьера! Я многого добилась для себя, многое доказала этому миру, теперь я хочу спокойно и размеренно радоваться успехам своих детей и вдохновлять мужа!», -высказалась Гвоздева.

Ранее в свежих сторис Илона показала, что вечер выходного дня они проводят за просмотром фильма.

«Смотрим фильм «Ирландец». И я поймала себя на мысли, что за время отсутствия детей мы посмотрели фильмов уже на год вперед», - подписала видео звезда, засветив своего мужа.

Отметим, что Илона Гвоздева прославилась благодаря участию в украинских «Танцах со звездами». Она танцевала в паре с такими артистами, как Владимир Остапчук, Дмитрий Танкович, Юрий Ткач, а также Игорь Ласточкин, с которым артистка победила шоу.

Напомним, что Илона Гвоздева показала пачку стодолларовых купюр: "Зарплату выдали".

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