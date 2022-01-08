Как пишет Politeka.net, шутливое видео появилось в одном из Stories Instagram Илоны Гвоздевой.
В кадре известная танцовщица соорудила веер из стодолларовых купюр и принялась им обмахиваться.
«Зарплату выдали», - шутливо подписала Илона Гвоздева.
Если присмотреться повнимательнее, то можно разглядеть, что это вовсе не настоящая валюта, а сувенирная.
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Отметим, что сейчас Илона Гвоздева находится в Грузии. Туда она полетела после проекта «Танці з зірками», чтобы принять участие в аналогичном шоу.
Известно, что хореографа позвал ее давний друг и партнер еще по шоу "Танцюють всі" Евений Карякин. В Грузии Гвоздева уже успела поставить несколько номеров.
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