Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева удивила романтическими кадрами со своим мужем.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Илона Гвоздева подпевает песни "Покажи мне любовь", которую перепела Надя Дорофеева. Также она показывает страстный поцелуй со своим мужем Иваном Хомячуком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Покажи мне любовь", — подписала видео Илона Гвоздева.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Красиво", "Супер", "Это Надя перепела эту песню? Раньше вроде Тату её исполняли".

Ранее сообщалось, Илона Гвоздева, уехавшая работать за границу, засветила пачку стодолларовых купюр: "Зарплату выдали"

Также, Илона Гвоздева, задрав платье, напомнила о себе перед новым танцевальном шоу: "Даже у старой гвардии..."

Politeka рассказывала, Гвоздева вдалеке от Украины рассказала о своем опасном состоянии: "Что греха таить..."