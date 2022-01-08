Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева решила рассказать, как привела свою фигуру в форму после рождения ребенка.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", а также победе в одном из сезонов. В этом году Илону не пригласили участвовать и она занялась другими проектами.

«Илона, ну вы богиня. Что вы делаете, чтобы держаться в форме? Просто куколка» - спрашивают у Гвоздевой в Инстаграм.

Артистка решила ответить: «И так, что же я ем? Каждый день я начинаю со стакана воды с лимоном. А дальше никаких диет, еды по времени и так далее. Кушаю, что хочу и когда хочу. Но ограничиваю сладкое, мучное, консервы, вредную пищу, фастфуд, алкоголь. Девочки, весь секрет весь секрет в обмене веществ и активном образе жизни», - высказалась Гвоздева.

Ранее хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Илона Гвоздева после тяжелого рабочего дня рассказала о своём опасном состоянии.

"Что греха таить, бывает такое состояние, когда я себя вообще никому не советую. Вот сейчас такое", — высказалась Илона Гвоздева.

Напомним, что сейчас Илона Гвоздева находится в Грузии. Там она является хореографом на местных "Танцях з зірками".

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