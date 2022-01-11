Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в соцмережі поділилася веселим фото, на якому показала свою сім'ю в повному складі.

На знімку зображені чоловік телеведучої-бізнесмен Тимур Хромаєв і їхні діти-17-річна дочка Нана і 7-річний син Олександр.

Якщо молодшу дитину Маші Єфросиніної часто можна побачити на знімках в її Instagram-акаунті, то дочка з'являється там вкрай рідко. За словами зірки, Нана уникає публічності і не дозволяє зірковій мамі публікувати її фото.

Проте, на новому знімку разом з сім'єю відображена і 17-річна дівчина, яка зараз закінчує школу в Канаді.

"Яка у Вас красива дочка" « "яка у вас дочка красива«,» яка Нана красива«," Нана дозволила себе виставити?", "Красиві діточки", - коментують фто користувачі Мережі.

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