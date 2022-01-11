Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась интересным снимком на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в соцсети поделилась веселым фото, на котором показала свою семью в полном составе.

На снимке запечатлены супруг телеведущей – бизнесмен Тимур Хромаев и их дети – 17-летняя дочь Нана и 7-летний сын Александр.

Если младшего ребенка Маши Ефросининой часто можно увидеть на снимках в ее Instagram-аккаунте, то дочь появляется там крайне редко. По словам звезды, Нана избегает публичности и не разрешает звездной маме публиковать ее фото.

Тем не менее, на новом снимке вместе с семьей запечатлена и 17-летняя девушка, которая сейчас заканчивает школу в Канаде.

«Какая у Вас красивая дочь», «Какая у вас дочь красивая», «Какая Нана красивая», «Нана позволила себя выставить?», «Красивые деточки», - комментируют фто пользователи Сети.

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