Как передает Politeka.net, звезды украинского шоу-бизнеса активно ведут свой образ жизни. Часто на своих страницах в социальных сетях они показывают, как занимаются спортом и хвастаются своей фигурой.

Так, на этот раз на странице программы "ЖВЛ" в Инстаграм опубликовали новые снимки. На кадрах - звезды украинского шоу-бизнеса, а именно - Ольга Полякова, Настя Каменских, Маша Ефросинина и Вера Кекелия. Они показали, на что идут ради похудения.

"Новогодние праздники подходят к концу, а значит самое время заняться спортом

Чтобы точно уже завтра начать избавляться от лишних килограммов, листай карусель и вдохновляйся звездами, которые не могут и недели прожить без физической активности", — пишут на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество комментариев под публикацией: "Вот здесь Полякова базара нет!!! Очень даже ничего", "У них количество $ от этого зависит, пусть занимаются. Хотя их общий кумир не париться по этому поводу и не хило живет. Каждому своё", "Кроме Поляковой никого не знаю".

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