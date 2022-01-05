Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова стали героинями программы "Зірковий шлях", где в рубрике "Чья правда?" проверили, хорошо ли подруги знают друг друга.

Так, на вопрос о спорах во время работы, Оля скромно ответила, что они очень любят свой проект и стараются не спорить, приходить вовремя, не пропускать. "Мы от этого кайфуем и подходим очень ответственно", - отметила певица.

А вот ее подруга и коллега по шоу Маша Ефросинина дала совсем другой ответ. "Сейчас ничего такого непредвиденного не происходит. Но, конечно наша королева и опаздывает, бывает, и что-то ей не нравится, и она останавливает съемку, но это она. И ложью будет с моей стороны говорить, что мы не были к этому готовы, были", - рассказала Маша о поведении Оли на съемках и вне кадра.

Напомним, Оля Полякова раскрыла Ефросининой трагическую судьбу своего отца: "Они его "чмырили".

Как сообщала Politeka, Полякова в нескромном мини впечатлила танцами с Ефросининой: "Всегда верил в Снегурочку".

Также Politeka писала, что Полякова выпятила формы в силуэтном платье с вырезом прямо перед Ефросининой: кадры.