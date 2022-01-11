Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганною зараз відпочивають у Буковелі, звідки артистка ділиться цікавими кадрами. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Сьогодні День подяки! Отже, хочемо сказати спасибі команді гірськолижного курорту @bukovel за красу, яка нас оточує!❄Цього року в Буковелі справжня насолода! Ну і мама на трасі – це окрема тема 😂 ⛷ ...Аня @ gandzyazen відразу зробила пародію під назвою «о, як дзвенить!» - написала актриса в новому пості.

Пост зібрав масу коментарів. Ользі Сумській з родиною бажають гарного відпочинку.

«Краса.... Оля, ви як завжди шикарна. Яка ви все таки мудра дама. Я Вами захоплююся", " краса, просто казкова!!!! Гарного Вам відпочинку і позитиву», "Класні", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, 55-річна Сумська показала, як розважається з Борисюком на гірськолижному курорті

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