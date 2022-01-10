Как пишет Politeka.net, 55-летняя актриса Ольга Сумская, Заслуженная и Народная артистка Украины, продолжает активно сниматься в отечественном кино и играть в театре. Звезда за почти 40 лет карьеры снялась в десятках картин, впечатляя своими талантами. Ольга замужем за актером Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну, которой сейчас 19 лет. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новых сторис Ольга показала, как отдыхает на горнолыжном курорте. На первом видео на лыжах спускался Виталий Борисюк.
"Виталя пошел", - написала Ольга.
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На следующем видео уже спускалась на лыжах дочь Аня.
А на заключительном видео уже Сумская ехала на лыжах, пока дочь снимала.
"А вот и мама пошла", - было написано на сторис.
Напомним, Сумская прижалась к Борисюку, оказавшись на морозе без верхней одежды
А еще Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская в роскошном платье-вышиванке показала лицо крупным планом
Также Politeka писала, что Сумская в роскошной вышиванке показала пример, как выглядеть в 55 лет