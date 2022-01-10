Актриса Ольга Сумская показала, как отдыхает с дочерью Аней и мужем Виталием Борисюком на горнолыжным курорте, похваставшись украинцам.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя актриса Ольга Сумская, Заслуженная и Народная артистка Украины, продолжает активно сниматься в отечественном кино и играть в театре. Звезда за почти 40 лет карьеры снялась в десятках картин, впечатляя своими талантами. Ольга замужем за актером Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну, которой сейчас 19 лет. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На новых сторис Ольга показала, как отдыхает на горнолыжном курорте. На первом видео на лыжах спускался Виталий Борисюк.

"Виталя пошел", - написала Ольга.

На следующем видео уже спускалась на лыжах дочь Аня.

А на заключительном видео уже Сумская ехала на лыжах, пока дочь снимала.

"А вот и мама пошла", - было написано на сторис.

Напомним, Сумская прижалась к Борисюку, оказавшись на морозе без верхней одежды

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