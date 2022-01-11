Как сообщает Politeka.net, известная актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной сейчас отдыхают в Буковеле, откуда артистка делится интересными кадрами. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Сегодня день благодарнасти! Итак, хотим сказать СПАСИБО команде горнолыжного курорта @bukovel за красоту, которая нас окружает!❄В этом году в Буковеле настоящее наслаждение! Ну и мама на трассе – это отдельная тема 😂⛷…Аня @gandzyazen сразу сделала пародию под названием «О, как звенит!» - написала актриса в новом посте.

Пост собрал массу комментариев. Ольге Сумской с семьей желают хорошего отдыха.

«Красота.... Оля, вы как всегда шикарная. Какая вы все таки мудрая дама. Я вами восхищаюсь», «Красота, просто сказочная!!!! Хорошего вам отдыха и позитива», «Классные», - пишут в комментариях.

Напомним, 55-летняя Сумская показала, как развлекается с Борисюком на горнолыжном курорте

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская в спортивном костюме повеселилась с мужем на курорте: "А теперь хорошо"

Также Politeka писала, что Сумская прижалась к Борисюку, оказавшись на морозе без верхней одежды: "Всегда вместе"